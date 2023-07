Angela Gustin leitet ab Februar die Pflege am Kantonsspital Glarus

Auf Markus Loosli folgt Angela Gustin, wie das Kantonsspital Glarus am Freitag mitteilt. Loosli hat die Departementsleitung Pflege abgegeben, woraufhin Katja Mädler ad interim übernommen hat. Am 1. Februar 2024 tritt nun Angela Gustin ihre Nachfolge an. In ihrer Funktion als Departementsleiterin Pflege und Therapien wird sie Mitglied der Geschäftsleitung. Künftig werde sie 270 Mitarbeitende führen. «Ihrem Departement sind die stationäre Pflege, die interdisziplinäre Pflege und Fachberatung, die ambulante Pflege, der Sozialdienst, die Ausbildung Pflege sowie der Bereich Therapien und Bewegung zugeordnet», schreibt das Kantonsspital.