Der Gaspreis sinkt in Glarus Nord um einen Drittel

Wer sein Haus mit Gas heizt, merkte es auf der Rechnung: Wegen Russlands Überfall auf die Ukraine sind die Gaspreise in Europa stark angestiegen. Mittlerweile sind die Preise wieder gesunken und die lokalen Gasversorger geben diese Preissenkungen an ihre Kunden weiter. Wie die Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) am Mittwoch mitgeteilt haben, senken sie ihre Tarife um 30 Prozent. Das gilt rückwirkend auf den 1. April.