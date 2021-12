«Mir fehlt jegliches Verständnis»

Ob Hotelzimmer oder Ferienwohnungen. Immer wieder wird öffentlich, dass in Davos während dem World Economic Forum (WEF) für Unterkünfte übersteigerte Preise verlangt werden. Die WEF-Organisation mahnt solche Verhaltensweisen seit Jahren in deutlicher Tonlage an, und auch der Davoser Tourismus-CEO Reto Branschi hält sich mit Kritik über solche Auswüchse jeweils nicht zurück. Das alles scheint jedoch nach wie vor nicht zu fruchten.