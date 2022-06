Mehrweg aus einer Hand

Seit diesem Jahr müssen in Chur Veranstaltungen ab 800 Gästen bei der Ausgabe von Speis und Trank auf Mehrwegbehältnisse setzen. Es ist löblich, dass die Churer Politik – wenn auch erst nach mehreren Anläufen – in Sachen Abfallgesetz Nägel mit Köpfen gemacht hat. Kleinere Abfallberge freuen die Umwelt und sind ein richtiger Schritt in Richtung eines Planeten, der auch für Spätergeborene noch wohnlich ist.