EWZ erhöht seine Strompreise

Strompreise in St. Moritz und Celerina



Obwohl sich die Preise an den Strombörsen auf hohem Niveau bewegen, kann St. Moritz Energie die Strompreise beinahe unverändert lassen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heisst. Dies sei vor allem der vergleichsweise günstigen Eigenproduktion aus dem Wasserkraftwerk Islas zu danken. Ein typischer Haushalt mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden bezahle im kommenden Jahr pro Kilowattstunde im Schnitt 33 Rappen, das seien knapp fünf Franken pro Monat mehr als in diesem Jahr. Gering erhöht werden auch die Preise für die Nutzung der Netze, nämlich um durchschnittlich 13 Prozent. (red)