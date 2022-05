Mehr Sonnenenergie für Glarus

Mit der Inbetriebnahme einer Anlage in Diesbach haben nun alle Ortschaften im Kanton mindestens eine Fotovoltaikanlage. In Glarus Nord gibt es mittlerweile schon zehn Anlagen mit einer Leistung von über 100 Kilowatt, in Glarus und Glarus Süd je drei. Deshalb ist die Leistung der Anlagen in Glarus Nord grösser als diejenige in Glarus und Glarus Süd zusammen. Wegen der neuen Anlage an der Muttsee-Staumauer ist der Vorsprung im Jahr 2021 aber stark geschrumpft.