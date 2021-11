Mehr als eine Bank

Ein Restaurant, zwei Läden und 19 Mietwohnungen: Das alles hat die Graubündner Kantonalbank (GKB) – ausser ihren eigenen Räumlichkeiten – an ihrem neuen Regionalsitz in Davos Platz realisiert. «Davos erhält damit einen Neubau mit Mehrwert für die Region, für Einheimische und für Touristen», wird GKB-CEO Daniel Fust in einer Mitteilung zitiert.

Am Samstag wurde der neue Regionalsitz mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Dabei können die neue Kundenhalle und weitere Räumlichkeiten im vom Churer Architekturbüro Jüngling & Hagmann realisierten Bau besichtigt werden.

Davos ist der letzte von zehn Regionalsitzen, welche die GKB in den vergangenen Jahren modernisiert hat. Der Neubau orientiere sich am bewährten Filialkonzept der Bank ohne klassische Schalter und mit verstärkter Beratung, so die GKB. (so)