Aktiv mit dabei beim nächsten grossen Schritt der Auto-Herstellung

Die Zeit, die hier gebraucht wird, gibt den Takt vor, wie schnell ein Automobil am Ende produziert wird. «Wir arbeiten hier wirklich am neuralgischen Punkt.» Aktuell wird für die ganze Apparatur eine neue Werkhalle in Schweden errichtet und viele Teile der Marti Engineering werden gleich direkt vor Ort aufgebaut. «Auf der einen Seite können wir so Transportwege einsparen, aber anderseits wäre auch die Grösse der Roboterarme ein Problem für unsere Platzverhältnisse» betont dazu Thomas Marti. Schliesslich seien diese Roboter mit einer Reichweite von acht Metern die grössten, die sein Unternehmen je verwendet habe.