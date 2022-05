Marco Salzgeber wird CEO der Klinik Gut

Der 35-Jährige Salzgeber erwarb an der Universität St. Gallen zwei Masterabschlüsse in Marketing und internationalem Management. Seine berufliche Laufbahn begann in Deutschland und der Schweiz im Investmentbanking und dem Versicherungswesen, bevor er 2017 Leiter der Unternehmensentwicklung des Kantonsspitals Graubünden wurde.