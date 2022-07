«Man darf stolz sein, aktiv am Wandel teilzunehmen»

Sparen kann man aber nicht nur mit Solarzellen auf dem Dach. Mit Solarzellen an den Fassaden können Hausbesitzer und -Besitzerinnen laut Wenger gerade in den kalten Monaten einen wichtigen Beitrag an die Gewinnung nachhaltiger Energie leisten. Fassadenpanels würden durch die flache Sonneneinstrahlung mehr Energie als wenig geneigte Flächen wie Giebeldächer produzieren. Auch, weil an den Wänden kein Schnee haften bleibe, so Wenger.