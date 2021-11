Lieferengpässe – und das vor Weihnachten

Von den Lieferengpässen ist auch das Spielwarengeschäft Franz Carl Weber betroffen, das in der ganzen Schweiz 22 Filialen betreibt. Eigentlich wäre es eine gute Zeit für die Branche. Die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen sei gerade in Zeiten von Corona extrem gestiegen, sagt der Geschäftsführer Roger Bühler in einem Interview. Zudem stehe Weihnachten vor der Tür. «Wir müssen jetzt abwarten. Wir haben aktuell rund 5.5 Millionen Ausstände und wir erwarten davon 1.5 Millionen im Wareneingang. Das heisst für uns, dass wir Ausweichmöglichkeiten suchen müssen. Wir schauen, wo es ähnliche Produkte zu kaufen gibt, sodass wir unseren Kundinnen und Kunden immer eine Alternative anbieten können,» sagt Bühler.