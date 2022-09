Lichterlöschen im Laden der Metzgerei Kern

Urs und Dunja Kern seien Opfer ihres eigenen Erfolgs. So begründen sie unter anderem ihren Entscheid in einer Mitteilung. Per Ende November schliessen sie den Laden der Metzgerei Kern in Ennenda. Sieben Mitarbeitende werden entlassen. Die Zerlegerei und die Fleischverarbeitung fallen weg, weshalb sich auch beide Lernenden eine andere Stelle suchen müssen.