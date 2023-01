Bassey Enodien operiert ab Juni in Glarus

Bassey Enodien ist Facharzt für Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie. Aktuell arbeitet er im Spital Wetzikon GZO, wo er in den vergangenen zwei Jahren unter anderem die proktologische Sprechstunde etabliert und zusätzlich ein interdisziplinäres Beckenbodenzentrum mitaufgebaut habe. Enodien könne wegen seiner Zeit am Regionalspital Emmental und am GZO Spital Wetzikon auf eine langjährige allgemeinchirurgischen Erfahrung zählen. Deshalb werde er nicht nur Notfalloperationen durchführen, sondern auch planbare Eingriffe in seinem Spezialgebiet. Darunter fallen sämtliche Operationen des Enddarms, so beispielsweise bei Hämorrhoiden. Während seiner Laufbahn war Enodien zudem im Stadtspital Triemli, im Kinderspital Zürich und im See-Spital Horgen tätig.