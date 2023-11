Mangel an Nachwuchs: Immer mehr vermeiden handwerkliche Arbeiten

Das Interesse an einer Lehre in der Automobilbranche ist im Vergleich zu früher rückläufig. Wie Roman Caplazi, der Kursleiter vom Auto Gewerbe Verband (AGVS) Graubünden, mitteilt, haben in diesem Jahr im Kanton Graubünden insgesamt 56 neue Lernende ihre Ausbildung in den Berufen Automobil-Mechatroniker/-in, Automobilfachmann/-frau und Automobil-Assistent/-in begonnen. Zwar war die Anzahl ähnlich hoch wie im Jahr 2018, jedoch gab es im Jahr 2021 einen Tiefpunkt, als nur 32 Lernende in diesen Berufsfeldern starteten. Für dieses Problem wird nun eine Lösung gesucht.