Das frische Glarner Hackfleisch ist tadellos

Im September 2022 wurden in zehn Bündner und zwei Glarner Metzgereien insgesamt elf Rindshackfleisch- und eine Hirschhackfleischprobe überprüft, schreibt der Kanton Glarus in einer Mitteilung. Beide Glarner Proben waren in Ordnung, so der Kanton. Geprüft wurde das Fleisch von der Lebensmittelkontrolle Glarus und Graubünden.