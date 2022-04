Kryptowährungen kommen in Glarner Geschäften an

von Gabi Heussi

Bitcoin – die Währung für das grosse Geld, für finanzielle Höhenflüge an der Börse, für Spekulationen? «Nein, Bitcoin ist eine Währung wie fast jede andere Währung auch, sie unterliegt einfach etwas anderen Spielregeln», sagt Ivan Büchi vom Unternehmen Lacertas in Niederurnen. Der Spezialist für digitale Transformationen kennt sich mit Kryptowährungen aus und hat dem grössten Bike-Geschäft im Glarnerland die absolute Neuheit installiert: Bei Ciclosport in Mollis kann man seit März diesen Jahres mit Bitcoin und Ether bezahlen.