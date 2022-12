Auch für Zigerverächter: Die Geska startet neue Produktelinie

Wer an die Geska AG in Glarus denkt, denkt automatisch an den Glarner Schabziger, das älteste Markenprodukt der Schweiz. Doch aus der Glarner Bergmilch entstehen noch viel mehr Produkte bei derselben Firma, heisst es in einer Medienmitteilung. Und genau diesen Produkten verleihe nun die Geska eine neue Marke: Glarner Köstlichkeit. Mit dem neuen Auftritt soll für die Konsumentinnen und Konsumenten auf den ersten Blick ersichtlich sein, was drin ist: nämlich Glarner Bergmilch.