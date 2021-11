Klimawandel, Zeitenwandel

Chur wird ein richtig heisses Pflaster werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Sonne wird richtig schön einheizen, und unser stetig steigender CO₂-Pegel sorgt für den wohligen Treibhauseffekt, für den gemütlichen Deckel, damit uns die Wärme auch länger erhalten bleibt. Das alles sagt nicht eine quengelnde Klimajugend, die den Bündner Babyboomern ins Gewissen redet, auch nicht Greta Thunberg, sondern das National Centre for Climate Services NCCS, das behördliche Netzwerk des Bundes für Klimadienstleistungen, in neuen Studien zur Klimaentwicklung bis auf Kantonsebene und tiefer.