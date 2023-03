Eine Wintersaison zum Vergessen

Thomas Glarner schaut auf eine miserable Wintersaison zurück. Für eine präparierte Piste beim Skilift Loh in Hätzingen hat es nie gereicht. «Dafür brauchen wir mindestens 20 bis 25 Zentimeter Schnee, je nach der Beschaffenheit», so der Betriebsleiter. Zwei Mal ging er mit seinem Kollegen vor Ort, nur um dann enttäuscht festzustellen, dass es doch nicht reicht. Wenn man die Piste trotz wenig Schnee präpariere, würden Schäden am Hang drohen, sagt Glarner. Er zeigt sich enttäuscht, obwohl der milde Winter kein Loch in die Kasse des Skilifts reissen werde.