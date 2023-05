Der neue Soli-Shop in Schwanden liegt etwas höher

Der Soli-Shop in Schwanden liegt etwas versteckt auf dem Müli-Areal. Dort kann Second-Hand-Kleidung gespendet oder zu einem geringen Preis pro Kilogramm gekauft werden. Nun ist der Laden umgezogen und in grösseren, hellen Räumen voller Kleiderständern, Regalen und Kleidern neu eröffnet worden. Sie liegen nur eine Etage über dem vorherigen Raum.

Bei der Eröffnung stöberten laut einer Mitteilung bereits wieder viele Menschen nach passender Kleidung oder entdeckten die vorbereiteten Aktionen. So konnte man sich schminken lassen oder eine Körpercreme herstellen. Für Kinder stand ein Basteltisch bereit.

Kleiderschwemme Einhalt bieten

«Wir haben fast zwei Wochen für den Umzug gebraucht», erzählt Annette Streuli, die Leiterin des Soli-Shops mitten im Eröffnungstrubel. «Unterstützung und Hilfe hatten wir viel, aber trotzdem hatte ich manchmal schlaflose Nächte, als sich die in Säcken verpackte Kleidung hier gestapelt haben.» Manche Menschen kommen laut Streuli in den Soli-Shop in Schwanden, weil sie bedürftig sind und sich über die gut erhaltene Kleidung freuen. «Und manche Menschen – vor allem junge Frauen – kommen, weil sie gerne nachhaltiger leben und Ressourcen sparen möchten.» Alle seien im Soli-Shop gleichermassen willkommen.

Der ökologische Gedanke, dass Ressourcen eben nicht unendlich sind, treffe auch angesichts des kommenden Swiss Overshoot Day am nächsten Samstag, 13. Mai, den Nerv der Zeit. An diesem Datum wird die Schweiz bis zum Jahresende über ihren Verhältnissen leben. Um der Kleiderschwemme ein wenig Einhalt zu gebieten, sei es wichtig, dass Kleidung länger getragen, geflickt und Second-Hand gekauft werde, erklärt Annette Streuli. Sie sei froh, dass Letzteres jetzt in einem noch ansprechenderen Rahmen möglich ist.

Der Soli-Shop in Schwanden ist jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Ein Kilo Kleidung kostet 2 Franken. Gut erhaltene und saubere Kleidung kann während den Öffnungszeiten abgegeben werden.

Der Soli-Shop wird im Rahmen des Vereins Alo-Job von der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus unterstützt. (eing)