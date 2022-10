Keine Weihnachtsbeleuchtung in Glarus

Die Gemeinde will angesichts des drohenden Energiemangels ihren Energieverbrauch aber auch in anderen Bereichen möglichst tief halten. Die beschlossenen Massnahmen orientieren sich an der «Empfehlung Energiesparmassnahmen der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK)», an den Empfehlungen des Bundes und an den vom Regierungsrat bereits beschlossenen Massnahmen.