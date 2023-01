Die KVA Linth startet ihr 200-Millionen-Projekt

von Andreas Knobel

Es ist ein Phänomen: Eigentlich kauft man lediglich Güselsäcke im Dorfladen, stellt ein- oder zweimal wöchentlich einen Abfallsack an die Strasse und bezahlt dafür Gebühren, die auch nicht wirklich wehtun. Dahinter steckt jedoch ein Business in einer Grösse, von denen es in der Region nur wenige gibt: der Zweckverband für die Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet mit der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Linth in Niederurnen.