Kantonsspital Glarus übernimmt Uzner Kinderpraxis

Andrea Hohl ist nach mehr als 20-jähriger Selbstständigkeit als Kinderärztin nach Glarus zurückgekehrt, wie das Kantonsspital in einer Mitteilung schreibt. Sie übernimmt die Leitung der Kinderarztpraxis im Kantonsspital Glarus. Ihr Vorgänger Marcel Scheppach werde weiterhin in der Kinderarztpraxis tätig sein, habe allerdings sein Pensum in Glarus wegen seiner Weiterbildung Schwerpunkt Notfallmedizin am Kinderspital Zürich reduziert.