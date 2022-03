Kanton erneut mit hohem Plus

Auf der Ausgabenseite gab es weitere Aufwände, die tiefer ausfielen, als dies budgetiert worden war. So etwa der Personalaufwand. Dieser wurde mit 407 Millionen Franken um drei Millionen unterschritten, obwohl noch zehn Millionen Franken Rückstellungen für die Auswirkungen der per 31. Dezember in Kraft getretenen Änderungen des Pensionskassengesetzes einkalkuliert wurden. Die Budgetkredite beim Sach- und Betriebsaufwand von total 354 Millionen wurden um 28 Millionen nicht beansprucht. Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens fielen um 34 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert. Dies aufgrund der markant unter den Erwartungen liegenden Nettoinvestitionen.