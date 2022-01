Känguruh wagt den Sprung ins Zentrum 

In der Lernstatt Känguruh in Malix werden seit 1994 junge Menschen ab 16 Jahren mit psychischen oder sozialen Schwierigkeiten auf ihrem Weg zu einem anerkannten Berufsabschluss betreut und begleitet. Die Ausbildungen werden im Rahmen von beruflichen IV-Massnahmen angeboten. Je nach Grad der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bietet das Känguruh zudem ein betreutes respektive begleitetes Wohnen an.