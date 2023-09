Keine russische Beteiligung am nächsten WEF

Noch ist nicht bekannt, welche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft am 54. World Economic Forum (WEF) teilnehmen werden, das vom 15. bis 19. Januar 2024 in Davos stattfindet. Schon jetzt ist allerdings gesichert, dass es weiterhin keine russische Beteiligung geben wird. Das bestätigte WEF-Mediensprecher Samuel Werthmüller am Mittwoch auf Anfrage: «Nach seiner Verurteilung des anhaltenden Angriffs Russlands auf die Ukraine hält sich das Forum an die internationalen Sanktionen. Seitdem hat das Forum alle seine Beziehungen zu russischen Einrichtungen eingefroren.»