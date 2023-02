Erneuter Rekordgewinn der Graubündner Kantonalbank

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) diversifizierte ihre Erträge in den letzten Jahren konsequent, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Vorjahr habe ein gutes Anlagejahr ein Rekordergebnis von 207,5 Millionen Franken gebracht. Im Berichtsjahr vermochte die Bank den Gewinn durch das Kredit- und Einlagegeschäft zu steigern. Bankpräsident Peter Fanconi zeigt sich zufrieden über die Leistung und das finanzielle Ergebnis der GKB: «Die erfolgreich aufgebaute Positionierung mit dem Anlage- und Vorsorgegeschäft auf der einen und dem traditionellen Kreditgeschäft auf der anderen Seite, ermöglichte auch in einem anspruchsvollen Anlagejahr eine nochmalige Erhöhung der Wertschöpfung.»

Daniel Fust, CEO der GKB, legt bei der Analyse des Ergebnisses den Fokus vor allem auf die Leistung des Vertriebs: «Unsere Akquisitionsstärke ist bemerkenswert. Die Vertriebseinheiten akquirierten 2,9 Milliarden Franken Geschäftsvolumen, zudem gelang uns durch Zukäufe eine Erweiterung des Geschäftsvolumens um 6,2 Milliarden Franken. Wir haben damit unsere Positionierung im Schweizer Anlage- und Vorsorgemarkt, aber auch im Kredit- und Einlagemarkt, deutlich gestärkt.

Zinsertrag plus 23,7 Millionen Franken

Wie weiter vermeldet wird, erhöhte sich der Erfolg des Zinsgeschäfts um 9,1 Prozent, was ein Zuwachs von 23,7 Millionen Franken ausmacht. Insgesamt sind es nun 284 Millionen Franken. Die schnelle und markante Abkehr der SNB vom Negativzinsregime habe ermöglicht, bei den Kundengeldern wieder einen Ertragsbeitrag zu generieren.

Zuwachs in den Zinsgeschäften

Gut ist im vergangenen Jahr das Geschäft mit der Entgegennahme und Ausleihung von Geldern gelaufen. Der dafür massgebliche Netto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft verbesserte sich um 9,1 Prozent auf 270,2 Millionen. Dabei hat insbesondere das zweite Semester eine markante Zunahme gebracht, lag das Plus nach sechs Monaten doch erst bei knapp 2 Prozent. Die Bank profitierte stark von den Leitzinserhöhungen der SNB. Geholfen habe zudem die weitere Entspannung bei den Kreditrisiken.

42,50 Franken Dividende

Bei der Gewinnverwendung des Stammhauses partizipieren die Investoren und die Öffentlichkeit mit einer unveränderten Ausschüttung an der leicht höheren Wertschöpfung. Investoren erhalten eine Dividende von 42,50 Franken je Partizipationsschein. Der Kanton Graubünden partizipiert inklusive Abgeltung der Staatsgarantie mit 92,8 Millionen Franken. (red)

Ausblick 2023 – Gutes Ergebnis erwartet

In ihrem Basisszenario rechnet die Graubündner Kantonalbank im laufenden Jahr mit moderaten Zinsschritten der SNB sowie einer «Bodenbildung» beim Aktienmarkt. Bei der Inflation wird eine leichte Entspannung erwartet. Im skizzierten Umfeld wird seitens GKB ein Konzerngewinn von rund 210 Millionen Franken und ein Gewinn je Anteilsschein von etwa 80 Franken erwartet, was im Rahmen des abgeschlossenen Jahres liegt.