«Die Graubündner Kantonalbank ist sicher Profiteurin»

Die Credit Suisse (CS) ist nicht mehr – nach 167 Jahren. Einer, der sich tagtäglich mit dem Schweizer Bankenplatz auseinandersetzt, ist Max Lüscher-Marty, Ökonom und Finanzbuchautor. Er empfängt uns in seinem Büro in Zizers. Lüscher-Marty beantwortet im Interview die drängendsten Fragen zum Untergang der Grossbank und was für Auswirkungen dieser auf den Bündner Bankenplatz hat. Zudem erklärt er, was die Übernahme durch die UBS für die CS-Aktionärinnen und -Kunden bedeutet.