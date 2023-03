Integra will mit Erbgut-Analyse-Geschäft weiter wachsen

Miroculus hat seinen Firmensitz in San Francisco, in unmittelbarer Nähe des legendären Silicon Valley. Das Geschäftsmodell des im Jahr 2015 gegründeten Biotechunternehmens tönt vielversprechend, ist Miroculus doch im stark wachsenden Markt des sogenannten Next Generation Sequencing, kurz NGS, tätig. Dabei handelt es sich um eine schnelle und kostengünstige Methode, um eine sehr grosse Zahl von Fragmenten eines Erbguts, auch Genom genannt, parallel zu sequenzieren und so die vererbbaren Informationen einer Zelle oder eines Virus zu entschlüsseln.