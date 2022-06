In Celerina verschwinden 22 Erstwohnungen 

Die Geschichte, welche die «Engadiner Post/Posta Ladina» und das «Regionaljournal Graubünden» von SRF gemeinsam recherchiert haben, bewegt die Gemüter im Oberengadin. In Zeiten, wo der Erstwohnraum knapp ist und sowohl die Gemeinden als auch die Region Maloja nach Wegen suchen, mehr Wohnraum für Einheimische zu schaffen, wird aus der Chesa Faratscha in Celerina eine Residenz für Zweitwohnungsbesitzer. «Celeriner Wohnquartier muss Luxuswohnungen weichen», titelte die «Engadiner Post» am Dienstag.