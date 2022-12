«Der Bündner Immobilienmarkt ist ausgetrocknet»

Das Immobilienfrühstück in St. Moritz von Ginesta Immobilien hat Tradition. Schon frühmorgens werden die geladenen Gäste jeweils Ende Jahr bei Kaffee und Gipfeli über die aktuelle Immobilienlage informiert. Das Familienunternehmen hat seit der Gründung 1944 Tausende Immobilien vermittelt. Ginesta betreut acht Marktgebiete, unter anderem mit den Standorten in St. Moritz und Chur. «St. Moritz bleibt kantonsweit an der Spitze bei den Transaktionspreisen der Eigentumswohnungen», verriet Sascha Ginesta, Leiter Vermarktung Graubünden, gleich zu Beginn der Präsentation.