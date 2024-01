So viel Feuer ist im Bündner Tourismus: Junger Hotelier kontert Kritik von Wyrsch

Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, sieht den Wohlstand in Europa in Gefahr. Das erklärte er in seiner Präsidialansprache vor den rund 180 Gästen, Delegierten und Mitgliedern der Delegiertenversammlung des Hotelverbands in Pontresina. Die Bedrohung sieht Wyrsch in der sinkenden Arbeitsmoral auf unserem Kontinent. In den Medien werde suggeriert, dass Arbeit etwas Schlechtes und Freizeit etwas Schönes sei. «Und niemand widerspricht», sagt Wyrsch. «Wir sind da auf einem gefährlichen Weg.»