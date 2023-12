Bündner Tourismus: Gestoppter Höhenflug, aber prächtige Winteraussichten

Der Winter ist in Graubünden angekommen. Der frühe Wintereinbruch mit Neuschnee in Hülle und Fülle hat es einigen Skigebieten im Kanton möglich gemacht, frühzeitig in die Saison zu starten. Derweil laufen im Bündner Tourismus die Vorbereitungen auf die lukrative Hochsaison über die Festtage und in der Neujahrswoche auf Hochtouren.