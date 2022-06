Heute würde sich Läderach früher wehren

Während die Ausführungen des Schoggi-Weltmeisters Elias Läderach «gluschtig» machten, lassen diejenigen von Johannes Läderach aufhorchen. An der führenden Wirtschaftskonferenz der Schweiz äussert sich nämlich der CEO des gleichnamigen Familienunternehmens zur Betriebslage. Die Firma blicke auf zwei bis drei bewegte Jahre zurück. Begonnen habe es mit Corona. «Da waren die Städte in den 17 Ländern, in denen wir Filialen haben, leer», beginnt Läderach. Sie hätten aber immer daran geglaubt, dass es weitergehe.