Heiss begehrt: Brennholz-Boom im Glarnerland

Gas und Öl könnten noch knapper und noch teurer werden, was niemanden kalt lässt. Zumal die Diskussion noch angeheizt wird, dass es in den eigenen vier Wänden dann schnell einmal kalt werden könnte. Der Bund bereitet sich schon mal auf eine drohende Energiekrise vor, aber nicht nur er, auch die Bevölkerung. Der Brennholz-Verkauf boomt. Die Schweizer hamstern Holz, damit im Winter für sie dann nicht das grosse Frieren losgeht. «Wir beobachten so etwas wie ein Klopapier-Effekt», sagt Florian Landolt, der Leiter Kommunikation und Politik von Wald Schweiz in der SRF Tagesschau.