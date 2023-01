Die Wasserqualität ist zwar besser, aber immer noch nicht gut genug

Die Wasserqualität in den Bündner und Glarner Hallenbäder war im Jahr 2021 vielerorts ungenügend. Aufgrund dieser hohen Beanstandungsquote haben die amtlichen Wasserkontrolleure im vergangenen Jahr nochmals nachkontrolliert. In 119 Schwimm-, Plansch- und Rutschbecken sowie Whirlpools in 82 Einrichtungen wie Hotels oder Hallenbädern wurde Wasser entnommen. Die Kontrolleure überprüften den pH-Wert und den Chlorgehalt. Wie der Kanton Glarus am Montag mitteilte, wurden 40 der 119 Proben (34 Prozent, Vorjahr: 47 Prozent) beanstandet.