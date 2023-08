Bei der Kantonalbank scheint die Unsicherheit überstanden

Die Stimmung an der Medienkonferenz zu den Halbjahreszahlen der St. Galler Kantonalbank ist am Mittwoch besser als im Vorjahr. Nachdem der Gewinn im ersten Halbjahr 2022 gesunken war, kann der Präsident der Geschäftsleitung, Christian Schmid, nun wieder bessere Zahlen präsentieren. Der 54-Jährige, der in Rapperswil-Jona lebt, spricht von einem «sehr starken ersten Halbjahr». Der Gewinn hat um knapp 19 Prozent zugelegt auf gut 108 Millionen Franken. Für das Jahr 2023 erwartet die Bank schon jetzt ein besseres Ergebnis als im Vorjahr.