Fast eine Million Franken Gewinn für die Glarner Regionalbank

Das Kerngeschäft der Glarner Regionalbank (GRB) bleibe das Ausleihungsgeschäft, namentlich die Vergabe von Hypotheken und Krediten an Private und Firmen, schreibt die Bank in einer Mitteilung. Trotz den deutlich gestiegenen Zinsen profitiere die GRB von ihrer Position als eines der führenden Institute in diesem Geschäftsbereich im Kanton Glarus. So habe die GRB in den ersten sechs Monaten des Jahres die Ausleihungen um 20 Millionen Franken erhöht, was einer Zunahme von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche.