Raiffeisen auf Erfolgskurs

Die sieben Raiffeisenbanken im Kanton Graubünden mit ihren rund 250 Mitarbeitenden können auf ein «sehr gutes Ergebnis» im vergangenen Geschäftsjahr zurückblicken. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, stieg der Geschäftserfolg um 23 Prozent auf 39,2 Millionen Franken. Der Gewinn lag mit 5,4 Millionen Franken sogar um 8,9 Prozent höher als noch im Vorjahr. «Unser genossenschaftliches Modell und die starke lokale Verankerung der Raiffeisenbanken in ihren jeweiligen Regionen haben sich einmal mehr bewährt und zum Kundenvertrauen und zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen», wird Alfons Quinter, Co-Präsident des Verbands der Bündner Raiffeisenbanken, in der Mitteilung zitiert.

Erfreulich sei insbesondere, dass die Bündner Raiffeisenbanken ihre Kompetenz im Vorsorge- und Anlage­geschäft weiter stärken konnten, was sich im wesentlichen Anteil des Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfts an der positiven Ertragsentwicklung gezeigt habe, so Quinter. Die Hypothekarforderungen, die das Kerngeschäft der Raiffeisenbanken bilden, wuchsen um 187,3 Millionen Franken – respektive um 3,6 Prozent – auf 5,55 Milliarden Franken. (red)