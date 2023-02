Glarner Skigebiete gleiten mit Schwung in die Sportferien

600 Höhenmeter tiefer, an der Dorfstrasse in Braunwald, im Büro der Gäste-Information. Zufriedene Gesichter auch da. «Die 50 Ferienwohnungen, die über uns laufen, sind in den nächsten Wochen ausgebucht», sagt Gabriela Heer. Aber auch in den Gruppenunterkünften gebe es nur noch wenige Möglichkeiten, Unterschlupf zu finden. Ein Markt, der während Corona stark gelitten hat», sagt Fridolin Hösli. Zufrieden ist der Geschäftsführer von Visit Glarnerland auch mit der Auslastung der Braunwalder Hotels während den Sportwochen. «Obwohl die Hochkonjunktur, welche die Hotelbetriebe in der Coronazeit hatten, etwas abgeflacht ist.» 50 Kinder und gleich viele Erwachsene logieren beispielsweise momentan im «Märchenhotel». «Wir sind bis Anfang März zwischen 66 und 100 Prozent ausgelastet», verrät Direktor Patric Vogel. Zimmer gebe es höchstens noch unter der Woche. «Allerdings nicht in den Sportferien der Zürcher», sagt Vogel.