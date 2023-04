In Glarus sinken die Gaspreise

In den vergangenen Monaten hat sich die Situation am Gasmarkt weiter entspannt. Das erlaube es den Technischen Betrieben Glarus, die Preise über alle Segmente rückwirkend auf den 1. April zu senken, teilte der gemeindeeigene Energieversorger am Donnerstag mit. Haushaltskunden werden gemäss den Technischen Betrieben im Schnitt rund 15 Prozent weniger für das Gas zahlen. Bei den grossen Industrie- und Gewerbebezügern senken die Technischen Betriebe ihre Preise um 14 Prozent.