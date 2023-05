Grün wird normal

Die Grünen haben es geschafft, nach einem halben Jahrhundert, in dem sie im Schatten politisiert haben. Ihre Positionen sind angekommen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Wirtschaft. Betrachtete man einst die grünen Forderungen nach Ökologie und Nachhaltigkeit vor allem als störende Kostenfaktoren, dreht der Wind jetzt ganz offensichtlich auch in Graubünden. Nachhaltigkeit ist wichtig und wird noch wichtiger werden. Das sagen nicht die Grünen selbst, ein halbes Jahr vor den Nationalratswahlen, sondern, ganz unverdächtig in dieser Beziehung, die Bündner Wirtschaft selbst.