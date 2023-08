Rinerhornbahn überrascht mit Grossprojekt

Die für die Zukunft dieses Unternehmens wichtigste Neuigkeit wurde am Schluss präsentiert. An der Generalversammlung der Davoser Bergbahnen Rinerhorn AG vom Freitag informierte deren Geschäftsführer Reto Gamper unter Varia über ein grosses Tourismusprojekt. So soll in nächster Nähe zur Rinerhorn-Talstation in Davos Glaris ein Ferienresort entstehen. Geplant seien total fünf Häuser mit 85 Wohnungen, insgesamt könnten rund 450 neue Betten angeboten werden.