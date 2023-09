Steigenberger kündigt Pachtvertrag für Davoser Luxushotel

Wer nimmt in der Davoser Luxushotellerie die Führungsrolle ein? Es gibt nur zwei Häuser, die diese Position für sich beanspruchen können. Das im Besitz des Westschweizer Unternehmens Aevis Victoria SA stehende «Alpen Gold Hotel» in Davos Dorf und das von der Hotelgruppe Deutsche Hospitality gemanagte Grandhotel Steigenberger «Belvédère» in Davos Platz. In beiden Nobelherbergen konnten am World Economic Forum (WEF) nebst anderer Prominenz auch schon US-Präsidenten als Gäste begrüsst werden.