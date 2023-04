Beste Stimmung bei der GKB an der 35. PS-Versammlung

Wer hat bereits einmal an einer Partizipationsschein-(PS-)Versammlung der GKB teilgenommen?», fragte SRF-Moderator Stefan Flury die 2630 Partizipantinnen und Partizipanten in der Churer Stadthalle. Fast alle Hände schossen in die Höhe. «Und wer war bereits zehn Mal hier?» Erneut meldeten sich viele. «Und 30 Mal?» Jetzt streckten nur noch Vereinzelte die Arme hoch. «Und wer war an allen 35 PS-Versammlungen mit dabei?», fragte Flury schliesslich.