Grenzüberschreitung in luftigen Höhen

«Zementfabriken: Massiv zu viele Schadstoffe», titelte der «K-Tipp» in seiner Ausgabe vom 1. Dezember vergangenen Jahres – eine Meldung, die auch einem Leser auffiel. Das Konsumentenmagazin bezog sich dabei auf einen Bericht von Josef Waltisberg, der Emissionsdaten aus den Standortkantonen der Zementwerke auswertete. Und das Fazit des Berichts des renommierten Experten für Umweltfragen in der Zementindustrie ist besorgniserregend: Die Grenzwerte für Schadstoffemissionen wurden in den Jahren 2019 und 2020 in den Schweizer Fabriken mehrmals überschritten.