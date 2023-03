Rechnung 2022: Kanton verbucht Rekordergebnis – auch dank sehr hoher Steuererträge

Fast 216 Millionen Franken beträgt das operative Plus des Kantons Graubünden für das Geschäftsjahr 2022. Das ist Rekord – zumindest seit dem Jahr 1966. So weit zurück kennt der langjährige Finanzsekretär Urs Brasser die Zahlen. Erst zehn Jahre später erblickte der heutige Finanzdirektor Martin Bühler das Licht der Welt. Er präsentierte am Donnerstag in Chur den Medien zum ersten Mal den Kantonsabschluss und hielt sogleich fest: «Das Ergebnis ist noch unter meinem Vorgänger Christian Rathgeb zustande gekommen, allfällige Komplimente leite ich ihm also gerne weiter.»