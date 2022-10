Graubünden muss beim Eigenmietwert über die Bücher

Familie Meier* besitzt ein eigenes Haus in Chur. Da die Familie im Haus wohnt, muss sie dies als Einkommen versteuern. Eine Schweizer Eigenheit. Dies geschieht über den sogenannten Eigenmietwert. In Graubünden gilt als Eigenmietwert 70 Prozent des Betrages, den man erreichen könnte, wenn man die Wohnung oder das Haus nicht selber nutzen, sondern an andere vermieten würde. Da Familie Meier aber nur geringe Einkünfte hat, würde der Eigenmietwert in ihrem Fall zu stark ins Gewicht fallen und möglicherweise dazu führen, dass die Familie Mühe hat, den geforderten Steuerbetrag aufzubringen.