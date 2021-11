Graubünden ist bei den Reichen und sehr Reichen weiter beliebt

Die Pandemie hat den Vermögen der Superreichen nichts anhaben können. Um 115 Milliarden Franken oder um 16,3 Prozent hat das Gesamtvermögen der 300 Reichsten der Schweiz in nur einem Jahr zugenommen. Sie verfügen zusammen über 800 Milliarden Franken. Am meisten Geld besitzen die Gebrüder Jonas, Peter und Mathias Kamprad am Genfersee. Das Vermögen der Ikea-Möbelhändler beträgt wie im Vorjahr 55 bis 56 Milliarden Franken. Dies schreibt das Wirtschaftsmagazin «Bilanz», das in seiner Dezemberausgabe mit dem Titel «Gold-Bilanz» zum 33. Mal die 300 Reichsten der Schweiz aufgelistet hat.