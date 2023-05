Ist das nun der Klimawandel?

An der Generalversammlung von Graubünden Ferien (GRF) in Valbella stand am Mittwoch zunächst das erfolgreiche vergangene Jahr im Fokus sowie die verstärkte Ausrichtung der touristischen Marketingorganisation des Kantons Graubünden auf Nachhaltigkeit und den Absatzmarkt Romandie. Nach der einstimmigen Genehmigung der Jahresrechnung – GRF schliesst bei einem Ertrag von gut 12,5 Millionen Franken ausgeglichen ab – kam es zum Ausblick.